2022 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107910097

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107910097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 110 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 441,06397

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 453,41006

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16038

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107910097

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 441,06397

Tavan Puan: 453,41006

Başarı Sıralaması: 16038

Kontenjan 2021 – 2022 : 110

Yerleşen 2021 – 2022: 110

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 500,93739

Tavan Puan: 509,48786

Başarı Sıralaması: 15107

Kontenjan 2020: 120+3

Yerleşen 2020: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 479,62471

Tavan Puan: 487,32024

Başarı Sıralaması : 14468

Kontenjan 2019 : 120+3

Yerleşen 2019 : 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 472,65495

Tavan Puan: 484,13155

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 14500

Kontenjan 2018 : 120+3

Yerleşen 2018 : 123

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.