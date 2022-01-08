2022 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107910097
107910097 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tekirdağ ilimizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107910097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 110 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 441,06397
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 453,41006
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16038
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107910097
ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Tekirdağ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 441,06397
Tavan Puan: 453,41006
Başarı Sıralaması: 16038
Kontenjan 2021 – 2022 : 110
Yerleşen 2021 – 2022: 110
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 500,93739
Tavan Puan: 509,48786
Başarı Sıralaması: 15107
Kontenjan 2020: 120+3
Yerleşen 2020: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 479,62471
Tavan Puan: 487,32024
Başarı Sıralaması : 14468
Kontenjan 2019 : 120+3
Yerleşen 2019 : 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 472,65495
Tavan Puan: 484,13155
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 14500
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.