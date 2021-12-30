2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410114
205410114 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 492,67031
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 503,23782
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 2059
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205410114
ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 492,67031
Tavan Puan: 503,23782
Başarı Sıralaması: 2059
Kontenjan 2021 – 2022 : 15
Yerleşen 2021 – 2022: 15
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 529,90537
Tavan Puan: 537,45841
Başarı Sıralaması: 2868
Kontenjan 2020: 15+0
Yerleşen 2020: 15
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 513,91628
Tavan Puan: 531,52063
Başarı Sıralaması : 3540
Kontenjan 2019 : 15+0
Yerleşen 2019 : 15
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 507,30849
Tavan Puan: 523,79295
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 4250
Kontenjan 2018 : 15+0
Yerleşen 2018 : 15
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.