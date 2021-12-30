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2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410114

205410114 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410114

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 492,67031

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 503,23782

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 2059

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410114   

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 492,67031

Tavan Puan: 503,23782

Başarı Sıralaması: 2059

Kontenjan 2021 – 2022 : 15

Yerleşen 2021 – 2022: 15

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 529,90537

Tavan Puan: 537,45841

Başarı Sıralaması:  2868

Kontenjan 2020:  15+0

Yerleşen 2020: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 513,91628

Tavan Puan: 531,52063

Başarı Sıralaması :  3540

Kontenjan 2019 :  15+0

Yerleşen 2019 : 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 507,30849

Tavan Puan: 523,79295

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  4250

Kontenjan 2018 :  15+0

Yerleşen 2018 : 15

taban-puan.jpg

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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