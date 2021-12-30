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  4. 2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410105

2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410105

205410105 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410105

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 406,69782

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 455,85728

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 38099

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410105   

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 406,69782

Tavan Puan: 455,85728

Başarı Sıralaması: 38099

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 465,20897

Tavan Puan: 500,58455

Başarı Sıralaması:  41613

Kontenjan 2020:  40+0

Yerleşen 2020: 40

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 425,22701

Tavan Puan: 463,57450

Başarı Sıralaması :  46228

Kontenjan 2019 :  35+0

Yerleşen 2019 : 35

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 404,93918

Tavan Puan: 446,93556

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  48900

Kontenjan 2018 :  30+0

Yerleşen 2018 : 30

taban-puan.jpg

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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