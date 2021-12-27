2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410423

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410423 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Biyomedikal Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kontenjanı 24 kişidir. 2021 yılında Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne 24 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 340,1333

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 408,14382

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 103660

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410423

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 340,1333

Tavan Puan: 408,14382

Başarı Sıralaması: 103660

Kontenjan 2021 – 2022 : 24

Yerleşen 2021 – 2022: 24

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 389,84723

Tavan Puan: 456,48984

Başarı Sıralaması: 109955

Kontenjan 2020: 24+0

Yerleşen 2020: 24

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 345,91192

Tavan Puan: 413,07135

Başarı Sıralaması : 116111

Kontenjan 2019 : 25+0

Yerleşen 2019 : 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,11629

Tavan Puan: 437,10618

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 87100

Kontenjan 2018 : 20+0

Yerleşen 2018 : 20

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.