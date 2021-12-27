2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410423
205410423 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410423 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Biyomedikal Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kontenjanı 24 kişidir. 2021 yılında Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne 24 kişi yerleşmiştir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 340,1333
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 408,14382
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 103660
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205410423
ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 340,1333
Tavan Puan: 408,14382
Başarı Sıralaması: 103660
Kontenjan 2021 – 2022 : 24
Yerleşen 2021 – 2022: 24
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 389,84723
Tavan Puan: 456,48984
Başarı Sıralaması: 109955
Kontenjan 2020: 24+0
Yerleşen 2020: 24
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 345,91192
Tavan Puan: 413,07135
Başarı Sıralaması : 116111
Kontenjan 2019 : 25+0
Yerleşen 2019 : 25
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 355,11629
Tavan Puan: 437,10618
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 87100
Kontenjan 2018 : 20+0
Yerleşen 2018 : 20
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.