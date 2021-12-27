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2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410132

205410132 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410132

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 479,46809

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 495,5674

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 3784

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410132   

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 479,46809

Tavan Puan: 495,5674

Başarı Sıralaması: 3784

Kontenjan 2021 – 2022 : 15

Yerleşen 2021 – 2022: 15

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 526,85574

Tavan Puan: 535,12600

Başarı Sıralaması:  3609

Kontenjan 2020:  15+0

Yerleşen 2020: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 513,16671

Tavan Puan: 521,28576

Başarı Sıralaması :  3688

Kontenjan 2019 :  15+0

Yerleşen 2019 : 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 507,97336

Tavan Puan: 518,48097

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  4130

Kontenjan 2018 :  15+0

Yerleşen 2018 : 15

taban-puan.jpg

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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