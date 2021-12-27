2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410123

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 390,11539

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 433,73664

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 51766

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410123

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,11539

Tavan Puan: 433,73664

Başarı Sıralaması: 51766

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 446,34074

Tavan Puan: 486,29683

Başarı Sıralaması: 57749

Kontenjan 2020: 40+0

Yerleşen 2020: 40

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 407,03847

Tavan Puan: 442,21367

Başarı Sıralaması : 59339

Kontenjan 2019 : 35+0

Yerleşen 2019 : 35

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,02512

Tavan Puan: 442,18854

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 54800

Kontenjan 2018 : 30+0

Yerleşen 2018 : 30

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.