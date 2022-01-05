2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410344

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410344 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 33 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 33 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 402,62201

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 444,52464

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 41313

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410344

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 402,62201

Tavan Puan: 444,52464

Başarı Sıralaması: 41313

Kontenjan 2021 – 2022 : 33

Yerleşen 2021 – 2022: 33

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 462,26586

Tavan Puan: 504,41265

Başarı Sıralaması: 44075

Kontenjan 2020: 33+0

Yerleşen 2020: 33

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 434,12013

Tavan Puan: 469,97217

Başarı Sıralaması : 40148

Kontenjan 2019 : 25+0

Yerleşen 2019 : 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,67656

Tavan Puan: 463,50532

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 44800

Kontenjan 2018 : 35+0

Yerleşen 2018 : 35

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.