2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 2054110782022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110010368Ala ne demek, TDK'ya göre Ala kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Niğde Ömer Halisdemir Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 1081103752022 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 106310255İskarpela ne demek, TDK'ya göre İskarpela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3004904982022 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300490453Narteks ne demek, TDK'ya göre Narteks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Gebze Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104410207
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205411078

2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205411078

205411078 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205411078

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 205411078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü kontenjanı 4 kişidir. 2021 yılında Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 396,01302

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 401,8908

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 46903

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205411078   

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 396,01302

Tavan Puan: 401,8908

Başarı Sıralaması: 46903

Kontenjan 2021 – 2022 : 4

Yerleşen 2021 – 2022: 4

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 460,16338

Tavan Puan: 478,79773

Başarı Sıralaması:  45794

Kontenjan 2020:  4+0

Yerleşen 2020: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 431,65565

Tavan Puan: 443,35947

Başarı Sıralaması :  41844

Kontenjan 2019 :  3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 429,80944

Tavan Puan: 436,70884

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  34500

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

taban-puan.jpg

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT