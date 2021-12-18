2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 205410168

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 35 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 359,34922

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 401,35771

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 81533

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410168

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,34922

Tavan Puan: 401,35771

Başarı Sıralaması: 81533

Kontenjan 2021 – 2022 : 35

Yerleşen 2021 – 2022: 35

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,89578

Tavan Puan: 464,94001

Başarı Sıralaması: 87364

Kontenjan 2020: 35+0

Yerleşen 2020: 35

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 358,71831

Tavan Puan: 427,87759

Başarı Sıralaması : 101826

Kontenjan 2019 : 35+0

Yerleşen 2019 : 35

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 364,27756

Tavan Puan: 411,23598

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 78900

Kontenjan 2018 : 30+0

Yerleşen 2018 : 30

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.