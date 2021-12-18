2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Malz. Bilimi ve Nanoteknoloji Müh. Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410538
205410538 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410538 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 24 kişidir. 2021 yılında Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümüne 24 kişi yerleşmiştir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 343,50035
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 410,77676
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 99613
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205410538
ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 343,50035
Tavan Puan: 410,77676
Başarı Sıralaması: 99613
Kontenjan 2021 – 2022 : 24
Yerleşen 2021 – 2022: 24
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 396,27533
Tavan Puan: 451,28372
Başarı Sıralaması: 103378
Kontenjan 2020: 24+0
Yerleşen 2020: 24
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 381,67897
Tavan Puan: 441,32045
Başarı Sıralaması : 79823
Kontenjan 2019 : 25+0
Yerleşen 2019 : 25
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 368,95485
Tavan Puan: 444,14729
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 74900
Kontenjan 2018 : 15+0
Yerleşen 2018 : 15
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.