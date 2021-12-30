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  4. 2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205490113

2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205490113

205490113 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205490113

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205490113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Yapay Zeka Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 486,26747

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 513,83979

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 2828

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205490113   

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 486,26747

Tavan Puan: 513,83979

Başarı Sıralaması: 2828

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 525,78716

Tavan Puan: 530,49368

Başarı Sıralaması:  3911

Kontenjan 2020:  10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 509,33051

Tavan Puan: 512,96408

Başarı Sıralaması :  4537

Kontenjan 2019 :  10+0

Yerleşen 2019 : 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

taban-puan.jpg

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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