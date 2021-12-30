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  4. 2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205490116

2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205490116

205490116 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205490116

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205490116 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Yapay Zeka Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 401,80265

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 441,20957

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 42003

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205490116   

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 401,80265

Tavan Puan: 441,20957

Başarı Sıralaması: 42003

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 451,87897

Tavan Puan: 473,08782

Başarı Sıralaması:  52934

Kontenjan 2020:  8+0

Yerleşen 2020: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2019 :  ---

Yerleşen 2019 : ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

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Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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