2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205411024
205411024 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 205411024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 458,85956
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 464,22999
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 8784
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205411024
ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 458,85956
Tavan Puan: 464,22999
Başarı Sıralaması: 8784
Kontenjan 2021 – 2022 : 7
Yerleşen 2021 – 2022: 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 512,06017
Tavan Puan: 520,79292
Başarı Sıralaması: 9011
Kontenjan 2020: 7+0
Yerleşen 2020: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 487,84889
Tavan Puan: 515,25875
Başarı Sıralaması : 11118
Kontenjan 2019 : 10+0
Yerleşen 2019 : 10
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 487,42959
Tavan Puan: 522,52090
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 9410
Kontenjan 2018 : 10+0
Yerleşen 2018 : 10
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.