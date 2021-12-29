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  4. 2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205411033

2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205411033

205411033 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205411033

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 205411033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 419,83225

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 454,2258

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 28549

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205411033   

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 419,83225

Tavan Puan: 454,2258

Başarı Sıralaması: 28549

Kontenjan 2021 – 2022 : 30

Yerleşen 2021 – 2022: 30

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 480,45383

Tavan Puan: 488,91137

Başarı Sıralaması:  29454

Kontenjan 2020:  30+0

Yerleşen 2020: 30

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 455,013

Tavan Puan: 486,29904

Başarı Sıralaması :  27285

Kontenjan 2019 :  25+0

Yerleşen 2019 : 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 453,19227

Tavan Puan: 487,27499

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  22700

Kontenjan 2018 :  20+0

Yerleşen 2018 : 20

taban-puan.jpg

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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