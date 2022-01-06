2022 Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205590079

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205590079 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi , Vakıf , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 4 kişidir. 2021 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 365,37035

Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 367,62024

Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 75326

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205590079

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 365,37035

Tavan Puan: 367,62024

Başarı Sıralaması: 75326

Kontenjan 2021 – 2022 : 4

Yerleşen 2021 – 2022: 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 404,91319

Tavan Puan: 435,69771

Başarı Sıralaması: 94923

Kontenjan 2020: 6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 359,47823

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 101087

Kontenjan 2019 : 12+0

Yerleşen 2019 : 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,16764

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 92700

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.