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  4. 2022 Türk-Alman Üni. Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 109610191

2022 Türk-Alman Üni. Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 109610191

109610191 | Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Türk-Alman Üni. Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 109610191

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi   Fen Fakültesi   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 109610191 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi , Devlet , Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 265,60409

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Tavan Puan: 359,45827

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610191   

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,60409

Tavan Puan: 359,45827

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 8

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,12421

Tavan Puan: 442,32606

Başarı Sıralaması:  115043

Kontenjan 2020:  10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 326,83557

Tavan Puan: 348,82066

Başarı Sıralaması :  141542

Kontenjan 2019 :  3+1

Yerleşen 2019 : 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 351,98772

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 2

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Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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