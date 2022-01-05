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  4. 2022 Türk-Alman Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109610225

2022 Türk-Alman Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109610225

109610225 | Türk-Alman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Türk-Alman Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109610225

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Türk-Alman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109610225 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 423,52041

Türk-Alman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 445,63026

Türk-Alman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 26122

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610225   

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 423,52041

Tavan Puan: 445,63026

Başarı Sıralaması: 26122

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 50

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 480,61148

Tavan Puan: 502,51143

Başarı Sıralaması:  29317

Kontenjan 2020:  50+2

Yerleşen 2020: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 443,72571

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  34100

Kontenjan 2019 :  45+2

Yerleşen 2019 : 47

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 420,92517

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  39500

Kontenjan 2018 :  37+1

Yerleşen 2018 : 38

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Türk-Alman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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