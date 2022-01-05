2022 Türk-Alman Üni. Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109610221
109610221 | Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü tercih kod numarası 109610221 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Türk-Alman Üniversitesi , Devlet , Moleküler Biyoteknoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoteknoloji Bölümü kontenjanı 3 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoteknoloji Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanı: 372,04014
Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Tavan Puan: 383,36613
Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 68650
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109610221
ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 372,04014
Tavan Puan: 383,36613
Başarı Sıralaması: 68650
Kontenjan 2021 – 2022 : 3
Yerleşen 2021 – 2022: 3
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 427,91501
Tavan Puan: 436,41294
Başarı Sıralaması: 73891
Kontenjan 2020: 3+0
Yerleşen 2020: 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 364,7291
Tavan Puan: 393,06114
Başarı Sıralaması : 95702
Kontenjan 2019 : 3+1
Yerleşen 2019 : 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 362,65131
Tavan Puan: 384,85890
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 80300
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.