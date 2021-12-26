2022 Türk-Alman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109610218

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk-Alman Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109610218 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 425,86377

Türk-Alman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 459,08665

Türk-Alman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 24672

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610218

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 425,86377

Tavan Puan: 459,08665

Başarı Sıralaması: 24672

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 50

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 482,41283

Tavan Puan: 497,91620

Başarı Sıralaması: 27953

Kontenjan 2020: 50+2

Yerleşen 2020: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 443,86373

Tavan Puan: 482,89545

Başarı Sıralaması : 34014

Kontenjan 2019 : 45+2

Yerleşen 2019 : 47

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 419,43437

Tavan Puan: 488,72790

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 40300

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

Türk-Alman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.