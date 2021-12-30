2022 Türk Hava Kurumu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205710632

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205710632 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 373,77946

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 383,80812

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 66867

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205710632

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,77946

Tavan Puan: 383,80812

Başarı Sıralaması: 66867

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 443,14826

Tavan Puan: 452,88647

Başarı Sıralaması: 60531

Kontenjan 2020: 15+0

Yerleşen 2020: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 413,99034

Tavan Puan: 424,09997

Başarı Sıralaması : 54119

Kontenjan 2019 : 8+0

Yerleşen 2019 : 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,9741

Tavan Puan: 416,60329

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 57600

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.