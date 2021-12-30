İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevden mi alınacak? Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşımGaziantep FK - Bursaspor: 1-1 (Penaltılar: 5-4) | MAÇ SONUCU2022 Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910399Latifundia ne demek, TDK'ya göre Latifundia kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kıbrıs Zafere Doğru bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Kıbrıs Zafere Doğru dizi bu hafta yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?Aziz bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Aziz dizi bu hafta yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?Kırmızı Oda bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Kırmızı Oda dizi bu hafta yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor, yayınlanacak?Kaderimin Oyunu 31 Aralık 2021 Cuma neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?2022 Türk Hava Kurumu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205710632Okulda mide bulandıran olay! İddialar sonrası Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Türk Hava Kurumu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205710632

2022 Türk Hava Kurumu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205710632

205710632 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Türk Hava Kurumu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205710632

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205710632 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 373,77946

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 383,80812

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 66867

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205710632   

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,77946

Tavan Puan: 383,80812

Başarı Sıralaması: 66867

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 443,14826

Tavan Puan: 452,88647

Başarı Sıralaması:  60531

Kontenjan 2020:  15+0

Yerleşen 2020: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 413,99034

Tavan Puan: 424,09997

Başarı Sıralaması :  54119

Kontenjan 2019 :  8+0

Yerleşen 2019 : 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,9741

Tavan Puan: 416,60329

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  57600

Kontenjan 2018 :  7+0

Yerleşen 2018 : 7

taban-puan.jpg

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT