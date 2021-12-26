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2022 Türk Hava Kurumu Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205710738

205710738 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Türk Hava Kurumu Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205710738

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205710738 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 4 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 372,42621

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 383,41621

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 68222

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205710738   

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 372,42621

Tavan Puan: 383,41621

Başarı Sıralaması: 68222

Kontenjan 2021 – 2022 : 4

Yerleşen 2021 – 2022: 4

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 427,81676

Tavan Puan: 434,59934

Başarı Sıralaması:  73967

Kontenjan 2020:  9+0

Yerleşen 2020: 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 390,11034

Tavan Puan: 396,73525

Başarı Sıralaması :  72707

Kontenjan 2019 :  4+0

Yerleşen 2019 : 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,81039

Tavan Puan: 380,46431

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  70200

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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