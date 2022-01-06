2022 Türk Hava Kurumu Üni. Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2057105712022 Türk Hava Kurumu Üni. Uçak Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2057105532022 Türk Hava Kurumu Üni. Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205710544Zambır ne demek, TDK'ya göre Zambır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Askospor ne demek, TDK'ya göre Askospor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahmet Erhan Göçmez kimdir? | İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez ne dedi?Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1 (4-2 penaltılar) | MAÇ SONUCU2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205410441Ahlaksızlığın böylesi! İYİ Partili Yöneticiden AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözlerABD, Philadelphia'da feci yangın: 7'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti
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2022 Türk Hava Kurumu Üni. Uçak Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205710553

205710553 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Türk Hava Kurumu Üni. Uçak Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205710553

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi   Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi   Uçak Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205710553 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi , Vakıf , Uçak Mühendisliği Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Mühendisliği Bölümü kontenjanı 9 kişidir. 2021 yılında Uçak Mühendisliği Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 439,67651

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 458,25776

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 16691

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205710553   

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 439,67651

Tavan Puan: 458,25776

Başarı Sıralaması: 16691

Kontenjan 2021 – 2022 : 9

Yerleşen 2021 – 2022: 9

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 500,16907

Tavan Puan: 515,81165

Başarı Sıralaması:  15605

Kontenjan 2020:  10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 476,38122

Tavan Puan: 481,11522

Başarı Sıralaması :  15960

Kontenjan 2019 :  6+0

Yerleşen 2019 : 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 451,77434

Tavan Puan: 467,39977

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  23400

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

taban-puan.jpg

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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