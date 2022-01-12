2022 Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109810532

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 109810532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 414,42687

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 424,56601

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 32297

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109810532

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 414,42687

Tavan Puan: 424,56601

Başarı Sıralaması: 32297

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 100

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 479,65601

Tavan Puan: 483,66023

Başarı Sıralaması: 30093

Kontenjan 2020: 90+3

Yerleşen 2020: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 456,15414

Tavan Puan: 467,18208

Başarı Sıralaması : 26626

Kontenjan 2019 : 90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 448,74977

Tavan Puan: 453,03280

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 24800

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.