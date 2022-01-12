2022 Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109810532
109810532 | Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 109810532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uşak Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 414,42687
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 424,56601
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 32297
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109810532
ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Uşak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 414,42687
Tavan Puan: 424,56601
Başarı Sıralaması: 32297
Kontenjan 2021 – 2022 : 100
Yerleşen 2021 – 2022: 100
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 479,65601
Tavan Puan: 483,66023
Başarı Sıralaması: 30093
Kontenjan 2020: 90+3
Yerleşen 2020: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 456,15414
Tavan Puan: 467,18208
Başarı Sıralaması : 26626
Kontenjan 2019 : 90+3
Yerleşen 2019 : 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 448,74977
Tavan Puan: 453,03280
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 24800
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.