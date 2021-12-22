2022 Üsküdar Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206511356
206511356 | Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206511356 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 12 kişidir. 2021 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 316,10173
Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 336,81766
Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 136395
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206511356
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 316,10173
Tavan Puan: 336,81766
Başarı Sıralaması: 136395
Kontenjan 2021 – 2022 : 12
Yerleşen 2021 – 2022: 12
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 387,97249
Tavan Puan: 415,39080
Başarı Sıralaması: 111950
Kontenjan 2020: 10+0
Yerleşen 2020: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 372,38831
Tavan Puan: 384,10160
Başarı Sıralaması : 88217
Kontenjan 2019 : 6+0
Yerleşen 2019 : 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 371,2773
Tavan Puan: 385,68642
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 73000
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.