2022 Üsküdar Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206511356

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206511356 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 12 kişidir. 2021 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 316,10173

Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 336,81766

Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 136395

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206511356

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,10173

Tavan Puan: 336,81766

Başarı Sıralaması: 136395

Kontenjan 2021 – 2022 : 12

Yerleşen 2021 – 2022: 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,97249

Tavan Puan: 415,39080

Başarı Sıralaması: 111950

Kontenjan 2020: 10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 372,38831

Tavan Puan: 384,10160

Başarı Sıralaması : 88217

Kontenjan 2019 : 6+0

Yerleşen 2019 : 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 371,2773

Tavan Puan: 385,68642

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 73000

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.