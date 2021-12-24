2022 Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206511277
206511277 | Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206511277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 13 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 397,18162
Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 408,61648
Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 45910
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206511277
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 397,18162
Tavan Puan: 408,61648
Başarı Sıralaması: 45910
Kontenjan 2021 – 2022 : 13
Yerleşen 2021 – 2022: 13
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 457,04343
Tavan Puan: 464,90775
Başarı Sıralaması: 48448
Kontenjan 2020: 12+0
Yerleşen 2020: 12
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 419,94644
Tavan Puan: 429,77821
Başarı Sıralaması : 49830
Kontenjan 2019 : 7+0
Yerleşen 2019 : 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 401,14793
Tavan Puan: 428,31293
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 51400
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.