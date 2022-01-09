2022 Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206511329
206511329 | Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü tercih kod numarası 206511329 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Biyomühendislik Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomühendislik Bölümü kontenjanı 4 kişidir. 2021 yılında Biyomühendislik Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban Puanı: 346,87972
Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Tavan Puan: 365,00098
Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Başarı Sıralaması: 95549
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206511329
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 346,87972
Tavan Puan: 365,00098
Başarı Sıralaması: 95549
Kontenjan 2021 – 2022 : 4
Yerleşen 2021 – 2022: 4
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 400,24663
Tavan Puan: 407,48657
Başarı Sıralaması: 99475
Kontenjan 2020: 3+0
Yerleşen 2020: 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 351,94984
Tavan Puan: 388,66210
Başarı Sıralaması : 109202
Kontenjan 2019 : 4+0
Yerleşen 2019 : 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 335,97438
Tavan Puan: 339,82580
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 106000
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.