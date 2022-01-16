2022 Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206552471

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 206552471 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 39 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 425,358

Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 433,32357

Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 24984

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552471

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 425,358

Tavan Puan: 433,32357

Başarı Sıralaması: 24984

Kontenjan 2021 – 2022 : 39

Yerleşen 2021 – 2022: 39

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 489,7319

Tavan Puan: 497,22427

Başarı Sıralaması: 22604

Kontenjan 2020: 43+0

Yerleşen 2020: 43

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 460,88425

Tavan Puan: 466,53555

Başarı Sıralaması : 23945

Kontenjan 2019 : 30+0

Yerleşen 2019 : 30

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.