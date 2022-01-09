2022 Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300512335

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 300512335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 407,20754

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 413,19723

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 37706

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300512335

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 407,20754

Tavan Puan: 413,19723

Başarı Sıralaması: 37706

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 472,16506

Tavan Puan: 479,80687

Başarı Sıralaması: 35965

Kontenjan 2020: 15+0

Yerleşen 2020: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 448,79658

Tavan Puan: 453,46822

Başarı Sıralaması : 30958

Kontenjan 2019 : 13+0

Yerleşen 2019 : 13

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 441,8577

Tavan Puan: 444,43832

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 28200

Kontenjan 2018 : 9+0

Yerleşen 2018 : 9

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.