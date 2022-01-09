2022 Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005903642022 Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005123352022 Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005102152022 Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3002122322022 Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300212065Cumhurbaşkanı Erdoğan barınakta sevdiği Maylo isimli köpeği sahipleniyor2022 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2092100952022 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209210094Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden şehit oldu?Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ulupınar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden şehit oldu?
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2022 Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300590364

300590364 | Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300590364

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi   Diş Hekimliği Fakültesi   Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 300590364 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 77 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 363,24633

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 397,15894

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 77529

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300590364   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 363,24633

Tavan Puan: 397,15894

Başarı Sıralaması: 77529

Kontenjan 2021 – 2022 : 77

Yerleşen 2021 – 2022: 77

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 440,96723

Tavan Puan: 466,07153

Başarı Sıralaması:  62477

Kontenjan 2020:  85+0

Yerleşen 2020: 85

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 410,1009

Tavan Puan: 435,41444

Başarı Sıralaması :  57062

Kontenjan 2019 :  18+0

Yerleşen 2019 : 18

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

taban-puan.jpg

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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