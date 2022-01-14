2022 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300510939
300510939 | Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 300510939 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 427,2748
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 432,29236
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 23782
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300510939
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 427,2748
Tavan Puan: 432,29236
Başarı Sıralaması: 23782
Kontenjan 2021 – 2022 : 11
Yerleşen 2021 – 2022: 11
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 490,84532
Tavan Puan: 492,40858
Başarı Sıralaması: 21838
Kontenjan 2020: 11+0
Yerleşen 2020: 11
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 467,33762
Tavan Puan: 468,99762
Başarı Sıralaması : 20388
Kontenjan 2019 : 12+0
Yerleşen 2019 : 12
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 458,89276
Tavan Puan: 461,18476
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 20100
Kontenjan 2018 : 10+0
Yerleşen 2018 : 10
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.