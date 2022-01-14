2022 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300510939

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 300510939 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 427,2748

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 432,29236

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 23782

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300510939

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 427,2748

Tavan Puan: 432,29236

Başarı Sıralaması: 23782

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 490,84532

Tavan Puan: 492,40858

Başarı Sıralaması: 21838

Kontenjan 2020: 11+0

Yerleşen 2020: 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 467,33762

Tavan Puan: 468,99762

Başarı Sıralaması : 20388

Kontenjan 2019 : 12+0

Yerleşen 2019 : 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 458,89276

Tavan Puan: 461,18476

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 20100

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.