2022 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300590372
300590372 | Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 300590372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 76 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 76 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 402,24415
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 422,14618
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 41652
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300590372
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 402,24415
Tavan Puan: 422,14618
Başarı Sıralaması: 41652
Kontenjan 2021 – 2022 : 76
Yerleşen 2021 – 2022: 76
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 468,67807
Tavan Puan: 483,88789
Başarı Sıralaması: 38794
Kontenjan 2020: 76+0
Yerleşen 2020: 76
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 423,20457
Tavan Puan: 442,86905
Başarı Sıralaması : 47651
Kontenjan 2019 : 38+0
Yerleşen 2019 : 38
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.