2022 Yeditepe Üni. Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 206190348

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206190348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü , Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 373,57008

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 417,17744

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 67101

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190348

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Ticari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,57008

Tavan Puan: 417,17744

Başarı Sıralaması: 67101

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 438,10971

Tavan Puan: 455,79556

Başarı Sıralaması: 64983

Kontenjan 2020: 4+0

Yerleşen 2020: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 391,76458

Tavan Puan: 407,79245

Başarı Sıralaması : 71334

Kontenjan 2019 : 3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.