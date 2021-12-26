2022 Yeditepe Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206190365

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206190365 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü kontenjanı 9 kişidir. 2021 yılında Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 358,88291

Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 383,23995

Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 82027

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190365

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,88291

Tavan Puan: 383,23995

Başarı Sıralaması: 82027

Kontenjan 2021 – 2022 : 9

Yerleşen 2021 – 2022: 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 408,98481

Tavan Puan: 444,61740

Başarı Sıralaması: 91094

Kontenjan 2020: 9+0

Yerleşen 2020: 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2019 : ---

Yerleşen 2019 : ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.