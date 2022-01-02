2022 Yeditepe Üni. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110653
206110653 | Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tercih kod numarası 206110653 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Genetik ve Biyomühendislik Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Genetik ve Biyomühendislik Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Genetik ve Biyomühendislik Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban Puanı: 400,83497
Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Tavan Puan: 411,94856
Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başarı Sıralaması: 42827
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206110653
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 400,83497
Tavan Puan: 411,94856
Başarı Sıralaması: 42827
Kontenjan 2021 – 2022 : 11
Yerleşen 2021 – 2022: 11
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 457,49859
Tavan Puan: 476,39296
Başarı Sıralaması: 48052
Kontenjan 2020: 10+0
Yerleşen 2020: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 431,84848
Tavan Puan: 444,69721
Başarı Sıralaması : 41711
Kontenjan 2019 : 10+0
Yerleşen 2019 : 10
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 416,39119
Tavan Puan: 449,82683
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 42000
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.