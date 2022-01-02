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  4. 2022 Yeditepe Üni. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110653

2022 Yeditepe Üni. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110653

206110653 | Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Yeditepe Üni. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110653

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Genetik ve Biyomühendislik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tercih kod numarası 206110653 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Genetik ve Biyomühendislik Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Genetik ve Biyomühendislik Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Genetik ve Biyomühendislik Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban Puanı: 400,83497

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Tavan Puan: 411,94856

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başarı Sıralaması: 42827

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110653   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 400,83497

Tavan Puan: 411,94856

Başarı Sıralaması: 42827

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 457,49859

Tavan Puan: 476,39296

Başarı Sıralaması:  48052

Kontenjan 2020:  10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 431,84848

Tavan Puan: 444,69721

Başarı Sıralaması :  41711

Kontenjan 2019 :  10+0

Yerleşen 2019 : 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,39119

Tavan Puan: 449,82683

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  42000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

taban-puan.jpg

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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