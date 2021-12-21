2022 Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110583
206110583 | Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206110583 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 14 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 337,67744
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 371,76244
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 106678
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206110583
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 337,67744
Tavan Puan: 371,76244
Başarı Sıralaması: 106678
Kontenjan 2021 – 2022 : 14
Yerleşen 2021 – 2022: 14
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 388,27301
Tavan Puan: 421,20363
Başarı Sıralaması: 111633
Kontenjan 2020: 14+0
Yerleşen 2020: 14
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 314,616
Tavan Puan: 341,79705
Başarı Sıralaması : 161121
Kontenjan 2019 : 10+0
Yerleşen 2019 : 10
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,94326
Tavan Puan: 301,81800
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 203000
Kontenjan 2018 : 10+0
Yerleşen 2018 : 10
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.