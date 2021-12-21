2022 Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110583

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206110583 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 14 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 337,67744

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 371,76244

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 106678

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110583

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,67744

Tavan Puan: 371,76244

Başarı Sıralaması: 106678

Kontenjan 2021 – 2022 : 14

Yerleşen 2021 – 2022: 14

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,27301

Tavan Puan: 421,20363

Başarı Sıralaması: 111633

Kontenjan 2020: 14+0

Yerleşen 2020: 14

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 314,616

Tavan Puan: 341,79705

Başarı Sıralaması : 161121

Kontenjan 2019 : 10+0

Yerleşen 2019 : 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,94326

Tavan Puan: 301,81800

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 203000

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.