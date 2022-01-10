2022 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110017

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 206110017 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 59 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 387,82664

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 423,26191

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 53773

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110017

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 387,82664

Tavan Puan: 423,26191

Başarı Sıralaması: 53773

Kontenjan 2021 – 2022 : 59

Yerleşen 2021 – 2022: 59

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 445,41845

Tavan Puan: 490,49445

Başarı Sıralaması: 58588

Kontenjan 2020: 59+0

Yerleşen 2020: 59

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 409,51461

Tavan Puan: 466,81015

Başarı Sıralaması : 57494

Kontenjan 2019 : 60+0

Yerleşen 2019 : 60

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,50654

Tavan Puan: 485,44935

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 54500

Kontenjan 2018 : 58+0

Yerleşen 2018 : 58

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.