2022 Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206190377

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206190377 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 417,59066

Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 440,34676

Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 30105

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190377

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 417,59066

Tavan Puan: 440,34676

Başarı Sıralaması: 30105

Kontenjan 2021 – 2022 : 15

Yerleşen 2021 – 2022: 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 474,20784

Tavan Puan: 484,20527

Başarı Sıralaması: 34340

Kontenjan 2020: 15+0

Yerleşen 2020: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 442,94806

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 34548

Kontenjan 2019 : 11+0

Yerleşen 2019 : 11

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 428,1558

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 35300

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.