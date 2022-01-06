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2022 Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206111545

206111545 | Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206111545

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206111545 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Gıda Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 358,85711

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 366,61081

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 82060

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111545   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,85711

Tavan Puan: 366,61081

Başarı Sıralaması: 82060

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 419,52614

Tavan Puan: 429,89625

Başarı Sıralaması:  81284

Kontenjan 2020:  3+0

Yerleşen 2020: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 385,45561

Tavan Puan: 405,37299

Başarı Sıralaması :  76580

Kontenjan 2019 :  10+0

Yerleşen 2019 : 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,54

Tavan Puan: 394,02606

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  62100

Kontenjan 2018 :  2+0

Yerleşen 2018 : 2

taban-puan.jpg

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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