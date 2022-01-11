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2022 Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206112128

206112128 | Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206112128

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 206112128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında İç Mimarlık Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 336,96438

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 353,76856

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 107530

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206112128   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 336,96438

Tavan Puan: 353,76856

Başarı Sıralaması: 107530

Kontenjan 2021 – 2022 : 15

Yerleşen 2021 – 2022: 15

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,33448

Tavan Puan: 427,91404

Başarı Sıralaması:  107375

Kontenjan 2020:  15+0

Yerleşen 2020: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 380,5813

Tavan Puan: 396,27497

Başarı Sıralaması :  80801

Kontenjan 2019 :  9+0

Yerleşen 2019 : 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 370,22451

Tavan Puan: 419,70230

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  73800

Kontenjan 2018 :  8+0

Yerleşen 2018 : 8

taban-puan.jpg

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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