2022 Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110698

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206110698 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 14 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 391,61675

Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 415,5372

Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 50541

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110698

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 391,61675

Tavan Puan: 415,5372

Başarı Sıralaması: 50541

Kontenjan 2021 – 2022 : 14

Yerleşen 2021 – 2022: 14

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 460,30664

Tavan Puan: 482,08603

Başarı Sıralaması: 45681

Kontenjan 2020: 14+0

Yerleşen 2020: 14

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 434,49978

Tavan Puan: 482,31830

Başarı Sıralaması : 39905

Kontenjan 2019 : 9+0

Yerleşen 2019 : 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,47078

Tavan Puan: 467,17888

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 39100

Kontenjan 2018 : 9+0

Yerleşen 2018 : 9

Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.