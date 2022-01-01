2022 Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110698
206110698 | Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206110698 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 14 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 391,61675
Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 415,5372
Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 50541
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206110698
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 391,61675
Tavan Puan: 415,5372
Başarı Sıralaması: 50541
Kontenjan 2021 – 2022 : 14
Yerleşen 2021 – 2022: 14
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 460,30664
Tavan Puan: 482,08603
Başarı Sıralaması: 45681
Kontenjan 2020: 14+0
Yerleşen 2020: 14
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 434,49978
Tavan Puan: 482,31830
Başarı Sıralaması : 39905
Kontenjan 2019 : 9+0
Yerleşen 2019 : 9
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 421,47078
Tavan Puan: 467,17888
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 39100
Kontenjan 2018 : 9+0
Yerleşen 2018 : 9
Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.