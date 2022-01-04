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  4. 2022 Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206190338

2022 Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206190338

206190338 | Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206190338

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Yazılım Geliştirme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü tercih kod numarası 206190338 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Yazılım Geliştirme Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Geliştirme Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında Yazılım Geliştirme Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü Taban Puanı: 383,34725

Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü Tavan Puan: 391,8139

Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü Başarı Sıralaması: 57864

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190338   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 383,34725

Tavan Puan: 391,8139

Başarı Sıralaması: 57864

Kontenjan 2021 – 2022 : 7

Yerleşen 2021 – 2022: 7

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 446,18105

Tavan Puan: 475,32287

Başarı Sıralaması:  57890

Kontenjan 2020:  5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 410,95905

Tavan Puan: 452,57757

Başarı Sıralaması :  56406

Kontenjan 2019 :  2+0

Yerleşen 2019 : 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

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Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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