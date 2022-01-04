2022 Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206190338
206190338 | Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yazılım Geliştirme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü tercih kod numarası 206190338 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Yazılım Geliştirme Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Geliştirme Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında Yazılım Geliştirme Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü Taban Puanı: 383,34725
Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü Tavan Puan: 391,8139
Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü Başarı Sıralaması: 57864
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206190338
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 383,34725
Tavan Puan: 391,8139
Başarı Sıralaması: 57864
Kontenjan 2021 – 2022 : 7
Yerleşen 2021 – 2022: 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 446,18105
Tavan Puan: 475,32287
Başarı Sıralaması: 57890
Kontenjan 2020: 5+0
Yerleşen 2020: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 410,95905
Tavan Puan: 452,57757
Başarı Sıralaması : 56406
Kontenjan 2019 : 2+0
Yerleşen 2019 : 2
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.