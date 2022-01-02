2022 Yıldız Teknik Üni. Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110049
110110049 | Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Elektrik Mühendisliği Bölümü , Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 130 kişidir. 2021 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümüne 130 kişi yerleşmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 390,1278
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 422,9358
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 51756
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110110049
ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik-Elektronik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 390,1278
Tavan Puan: 422,9358
Başarı Sıralaması: 51756
Kontenjan 2021 – 2022 : 130
Yerleşen 2021 – 2022: 130
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 458,58987
Tavan Puan: 492,82893
Başarı Sıralaması: 47187
Kontenjan 2020: 130+4
Yerleşen 2020: 134
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 432,51182
Tavan Puan: 464,09080
Başarı Sıralaması : 41240
Kontenjan 2019 : 130+4
Yerleşen 2019 : 134
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 425,75871
Tavan Puan: 456,86339
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 36700
Kontenjan 2018 : 130+4
Yerleşen 2018 : 134
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.