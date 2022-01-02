2022 Yıldız Teknik Üni. Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110049

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Elektrik Mühendisliği Bölümü , Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 130 kişidir. 2021 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümüne 130 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 390,1278

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 422,9358

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 51756

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110049

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik-Elektronik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,1278

Tavan Puan: 422,9358

Başarı Sıralaması: 51756

Kontenjan 2021 – 2022 : 130

Yerleşen 2021 – 2022: 130

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 458,58987

Tavan Puan: 492,82893

Başarı Sıralaması: 47187

Kontenjan 2020: 130+4

Yerleşen 2020: 134

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 432,51182

Tavan Puan: 464,09080

Başarı Sıralaması : 41240

Kontenjan 2019 : 130+4

Yerleşen 2019 : 134

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 425,75871

Tavan Puan: 456,86339

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 36700

Kontenjan 2018 : 130+4

Yerleşen 2018 : 134

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.