2022 Yıldız Teknik Üni. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110110304

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü , Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 402,59571

Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 421,1854

Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 41341

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110304

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik-Elektronik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 402,59571

Tavan Puan: 421,1854

Başarı Sıralaması: 41341

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 70

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 465,43571

Tavan Puan: 479,47720

Başarı Sıralaması: 41402

Kontenjan 2020: 70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 431,05056

Tavan Puan: 455,87478

Başarı Sıralaması : 42262

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,88531

Tavan Puan: 448,81461

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 41800

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.