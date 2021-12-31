2022 Yıldız Teknik Üni. Matematik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110207

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110207 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Matematik Mühendisliği Bölümü , Kimya-Metalurji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Matematik Mühendisliği Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 400,43601

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 421,10803

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 43145

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110207

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya-Metalurji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 400,43601

Tavan Puan: 421,10803

Başarı Sıralaması: 43145

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 100

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 459,9877

Tavan Puan: 481,70311

Başarı Sıralaması: 45950

Kontenjan 2020: 100+3

Yerleşen 2020: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 421,80485

Tavan Puan: 445,53070

Başarı Sıralaması : 48604

Kontenjan 2019 : 100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,29967

Tavan Puan: 436,10990

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 52000

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 103

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.