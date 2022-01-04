2022 Yıldız Teknik Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110110455
110110455 | Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110455 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü , Kimya-Metalurji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 385,42349
Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 402,84596
Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 55952
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110110455
ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Kimya-Metalurji Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 385,42349
Tavan Puan: 402,84596
Başarı Sıralaması: 55952
Kontenjan 2021 – 2022 : 50
Yerleşen 2021 – 2022: 50
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 454,03976
Tavan Puan: 470,47656
Başarı Sıralaması: 51071
Kontenjan 2020: 50+2
Yerleşen 2020: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 418,32857
Tavan Puan: 437,67774
Başarı Sıralaması : 51008
Kontenjan 2019 : 50+2
Yerleşen 2019 : 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 399,06005
Tavan Puan: 421,32912
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 52800
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.