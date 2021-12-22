2022 Yıldız Teknik Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 110110419
110110419 | Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 110110419 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 380,79571
Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 419,30718
Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 60177
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110110419
ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 380,79571
Tavan Puan: 419,30718
Başarı Sıralaması: 60177
Kontenjan 2021 – 2022 : 80
Yerleşen 2021 – 2022: 80
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 436,6376
Tavan Puan: 473,04631
Başarı Sıralaması: 66206
Kontenjan 2020: 80+2
Yerleşen 2020: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 395,98483
Tavan Puan: 442,66226
Başarı Sıralaması : 67842
Kontenjan 2019 : 80+2
Yerleşen 2019 : 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 388,04631
Tavan Puan: 431,88099
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 60400
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.