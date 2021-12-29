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2022 Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110182

110110182 | Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110182

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi   Kimya-Metalurji Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü tercih kod numarası 110110182 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Biyomühendislik Bölümü , Kimya-Metalurji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomühendislik Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Biyomühendislik Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban Puanı: 351,3801

Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Tavan Puan: 397,418

Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Başarı Sıralaması: 90344

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110182   

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya-Metalurji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 351,3801

Tavan Puan: 397,418

Başarı Sıralaması: 90344

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 70

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,05321

Tavan Puan: 450,77339

Başarı Sıralaması:  92900

Kontenjan 2020:  70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 363,85983

Tavan Puan: 409,00917

Başarı Sıralaması :  96604

Kontenjan 2019 :  70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,28422

Tavan Puan: 386,01061

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  98800

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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