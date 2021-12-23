2022 Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110401

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110401 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Gıda Mühendisliği Bölümü , Kimya-Metalurji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 332,56982

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 370,09162

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 113046

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110401

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya-Metalurji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 332,56982

Tavan Puan: 370,09162

Başarı Sıralaması: 113046

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 71

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,2969

Tavan Puan: 440,28092

Başarı Sıralaması: 104381

Kontenjan 2020: 70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 358,45508

Tavan Puan: 409,40632

Başarı Sıralaması : 102117

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 346,24407

Tavan Puan: 394,82766

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 95600

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.