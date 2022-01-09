2022 Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110094
110110094 | Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 110110094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 342,29089
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 435,60208
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 101109
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110110094
ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 342,29089
Tavan Puan: 435,60208
Başarı Sıralaması: 101109
Kontenjan 2021 – 2022 : 80
Yerleşen 2021 – 2022: 80
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 405,47228
Tavan Puan: 524,83601
Başarı Sıralaması: 94364
Kontenjan 2020: 80+2
Yerleşen 2020: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 357,98752
Tavan Puan: 420,35194
Başarı Sıralaması : 102569
Kontenjan 2019 : 80+2
Yerleşen 2019 : 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 342,95756
Tavan Puan: 398,64396
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 99100
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.