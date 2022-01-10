2022 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110252

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 110110252 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 130 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 130 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 382,28501

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 403,43165

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 58814

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110252

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,28501

Tavan Puan: 403,43165

Başarı Sıralaması: 58814

Kontenjan 2021 – 2022 : 130

Yerleşen 2021 – 2022: 130

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 449,64316

Tavan Puan: 472,00634

Başarı Sıralaması: 54862

Kontenjan 2020: 140+4

Yerleşen 2020: 144

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 426,53422

Tavan Puan: 474,62865

Başarı Sıralaması : 45339

Kontenjan 2019 : 140+4

Yerleşen 2019 : 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 436,51312

Tavan Puan: 456,67121

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 31000

Kontenjan 2018 : 140+4

Yerleşen 2018 : 144

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.