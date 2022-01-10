2022 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110252
110110252 | Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 110110252 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 130 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 130 kişi yerleşmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 382,28501
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 403,43165
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 58814
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110110252
ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 382,28501
Tavan Puan: 403,43165
Başarı Sıralaması: 58814
Kontenjan 2021 – 2022 : 130
Yerleşen 2021 – 2022: 130
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 449,64316
Tavan Puan: 472,00634
Başarı Sıralaması: 54862
Kontenjan 2020: 140+4
Yerleşen 2020: 144
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 426,53422
Tavan Puan: 474,62865
Başarı Sıralaması : 45339
Kontenjan 2019 : 140+4
Yerleşen 2019 : 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 436,51312
Tavan Puan: 456,67121
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 31000
Kontenjan 2018 : 140+4
Yerleşen 2018 : 144
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.